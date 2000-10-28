Дизайнеры Иркутской области и Забайкальского края представили свои модели в Иркутске 14:13, 11 декабря 2017 г.



Наряды от профессионалов и тех, кто только делает первые шаги в мир моды. Четвертый раз проект "Байкал-Подиум" собрал на одной площадке дизайнеров Иркутской области и Забайкальского края. Чем в этом году удивили мастера, расскажем далее.

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Сделать нужный акцент на детали. Подчеркнуть в короткой проходке самые главные элементы костюма. Передать задумку дизайнера. И все за пару минут. Настрой перед выходом на подиум - тоже важная часть показа.

Дарья Зелицкая три года назад начала заниматься дизайном. Сначала шила для близких, а потом уже появились коллекции. "Для любой моей коллекции характерно ощущение женственности, праздника. Моя любимая фраза "красивая повседневность". Я считаю, что женщина и в будни должна быть нарядной. Использовать кружево, бархат", - делится Дарья Зелицкая, дизайнер.

Меха всегда в моде. В сочетании со струящимися тканями - это уже вечерний наряд. Представить свои коллекции на "Байкал-Подиуме" в этот раз приехали 15 дизайнеров из Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска и Читы. Уровень мастерства у всех разный. Но в этом и прелесть показа. Нет рамок и нет ограничений. На одной площадке могут встретиться начинающие дизайнеры и те, кто уже заработал себе имя. "Байкал-Подиум" проходит в четвертый раз. И есть те, кто с нами с первого подиума. Но первый подиум для них - это были первые шаги, первые коллекции, которые уже вышли на предпринимательский уровень. Они создают коллекции на продажу",- рассказала Ксения Воронцова, организатор проекта "Байкал-Подиум".

"Байкал-Подиум" - это не конкурс. Фотографии абсолютно всех работ дизайнеров иркутяне отправят партнерам в Санкт-Петербург на проект "Фэшн-Муд". Самые интересные, по мнению жюри, авторы представят свои коллекции на российском конкурсе.