Третий форум городских сообществ проходит в Иркутске 14:07, 11 декабря 2017 г.



Как привлечь инвестиции для развития городской среды? И как заинтересовать обычных жителей в решении важных вопросов? Третий форум городских сообществ проходит в Иркутске. Участвуют архитекторы и дизайнеры, бизнесмены, общественники и активисты. Модератором вновь выступает идеолог и руководитель Центра прикладной урбанистики Москвы Святослав Мурунов.

Столичный эксперт считает, что у Иркутска есть все шансы стать флагманом общественного движения в азиатской части страны. Ведь с каждым годом число участников форума городских сообществ увеличивается. "Мы с вами сделали усилиями наших проектировщиков 92 проекта по благоустройству точечных мест, 42 общественных пространства мы привели в порядок. Это было начало, но начало, которое позволило нам с вами поверить в то, что нам по силам изменить городскую среду", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

На форуме иркутянам предложат разработать конкретный проект преобразования заданных территорий. Для этого участники разобьются на команды, где каждый будет представлять определенную социальную группу со своими интересами. Это практическое занятие необходимо, чтобы научить активистов вовлекать в работу обычных жителей. Вторая задача форума - найти точки взаимодействия общественников и бизнесменов.