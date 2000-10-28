Обнаружены обломки пропавшего вертолета 14:01, 11 декабря 2017 г.



Обломки пропавшего вертолета нашли на льду Кочегаринского залива Братского водохранилища. Их обнаружили при облете акватории Ангары. К месту происшествия отправились спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области. Пока больше ничего неизвестно.

Частный вертолет с двумя людьми на борту совершал плановый полет в Братском районе 7 декабря и не вышел на связь. Поиски вели и с воздуха вертолетами Ми-8. На подмогу наземным группировкам направили 30 спасателей БПСО на шести снегоходах с водолазным оборудованием. К работе подключили старост населенных пунктов, участковых полиции, опрашивали местных жителей. Территорию поисков постоянно увеличивали. Не было точной информации о маршруте полета пропавшего судна.