Семья из пяти человек погибла на пожаре в Усольском районе 13:59, 11 декабря 2017 г.



ЧП произошло в дачном доме на территории садоводства. К моменту прибытия пожарных огонь уже полностью охватил здание. Деревянные конструкции обрушились. В доме находилась пожилая пара, их взрослые дети и ребенок. Останки обнаружили при разборе завалов.

"Предположительная причина пожара, которую рассматриваем, это нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Связано это с тем, что на месте обнаружены остатки электрических обогревателей, а также внутри дома стояли два автомобиля, которые находились на электрообогреве", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар ликвидировали в семь часов утра. Установлено, что погибшие - жители Ангарска. Руководителям органов местного самоуправления рекомендуют ввести особый противопожарный режим. А жителей региона просят не допускать чрезмерной нагрузки на электросеть, заменить старую проводку и не пользоваться обогревателями кустарного производства.