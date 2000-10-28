До семи лет тюрьмы грозит виновнику смертельного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске 13:55, 11 декабря 2017 г.



Полиция задержала 19-летнего молодого человека - водителя элитной иномарки. С ним сейчас работают следователи. Рано утром в воскресенье "Порш Кайен" под управлением неопытного водителя лоб в лоб столкнулся с отечественной "Нивой" Иркутской энергетической компании.

От удара машину буквально смяло в комок. Двое ее пассажиров погибли, один в тяжелом состоянии в больнице. Водитель получил травмы. Виновник аварии, управлявший иномаркой, с места происшествия убежал. Но его личность быстро установили и задержали. Известно, что водительского стажа у нарушителя всего два месяца. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли люди.