В дорожной аварии на плотине ГЭС в Иркутске погибли два человека 11:59, 10 декабря 2017 г.



Серьезное ДТП на плотине ГЭС в Иркутске. По предварительной информации, два человека погибли, несколько пострадали в результате столкновения автомобиля "Нива" и внедорожника Porsche сегодня утром.

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По словам очевидцев, водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения. Там как раз двигалась "Нива", в салоне которой находились три человека. Транспорт принадлежал компании "Иркутскэнерго". Удар был такой силы, что "Ниву" буквально смяло, один из пассажиров погиб на месте, второй скончался позже в больнице. В иномарке сработали подушки безопасности, они спасли жизнь водителю. На месте работают сотрудники ГИБДД и спасатели.