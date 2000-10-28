Реконструкция канализационных очистных Иркутска продолжается 18:28, 08 декабря 2017 г.



Сегодня на илоуплотнителях начали монтаж нового оборудования. Оно будет убирать со стоков всю влагу. Получившийся после грунт будут использовать для благоустройства городских газонов. Масштабная модернизация проходит в рамках федеральной программы по охране озера Байкал. На первый и второй этапы выделено по миллиарду рублей.

"Генподрядчики идут в графике. В круглосуточном режиме работают около 190 человек. Поэтому до 31 декабря мы завершаем второй этап. Заходим на третий этап и четвертый в 2018 году", - сообщила Елена Федорова, председатель комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Полностью территория в 13 гектаров преобразится не раньше 2025 года. После обновления проектная мощность очистных сооружений возрастет почти в два раза.