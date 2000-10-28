Полковник Александр Абалаков рассказал о войне в Чечне 18:25, 08 декабря 2017 г.



Подвиги ради спасения. Историю героических поступков за 50 лет собрали сотрудники ГУВД по Иркутской области. 77 имен - все это милиционеры и полицейские, которые погибли при исполнении. Книгу "Наградить посмертно" презентовали на встрече со студентами иркутских вузов. Завтра, 9 декабря, в стране отмечают День Героев России. Рассказать молодежи о своей службе, о подвигах, которые стали частью будней, пришли действующие офицеры полиции, их коллеги из Росгвардии, регионального МЧС. Все отмечены высокими государственными наградами. О командировках на Северный Кавказ рассказывал и полковник Александр Абалаков.

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"Первые ласточки мы были. У родителей, конечно, был шок. Мы все же дома наврали, сказали, что на учение. Нас собрали в Ростове-на-Дону, все отряды, которые командировались по России", - вспоминает Александр Абалаков, заместитель командира ОМОН Росгвадии по Иркутской области, полковник.

В 22 года в числе первых иркутских омоновцев Александр Абалаков был откомандирован в Чечню - в 1995-м. Войска ввели в Грозный 31 декабря, а уже через 20 дней туда направили иркутян. Представления, в основном с ТВ-экрана, и действительность очень расходились. До урегулирования конфликта было очень далеко. Все только начиналось. "Молодой парень, который никогда не видел войны, смерти и тут горящий город, трупы, непонятно, кто куда стреляет. Командиры задачу ставят, ее начинаешь выполнять", - рассказывает Александр Абалаков.

Это кадры из архива Александра Абалакова. Та самая первая командировка. Бойцы иркутского и ангарского ОМОНа заняли здание бывшего завода Красного серпа и молота. Там, где недавно шумели станки и шло производство, развернули лагерь, наладили нехитрый быт. Посреди войны. Это отверстие от снаряда. Александр Абалаков прошел обе чеченские кампании. Награжден медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством". Орден мужества за штурм села Алхан-Кала. Действовать приходилось без прикрытия бронетехники. "Нам давали направления улиц, группами мы заходили по улицам, зачищали ближайшие дома, дабы окружить боевиков, где они находились. В одном из таких мест пришлось найти огневую точку с пулеметом и прикрывать ребят", - говорит Александр Абалаков.

На счету Александра семь командировок в Чечню. Они длились от месяца до полугода. Люди, которых объединила война, становились одной семьей. И от того тяжелее потери. Память о погибших в альбоме в музее иркутского ОМОНа. И, конечно, в сердцах товарищей. Где они всегда молодые.