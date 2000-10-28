В поселке Листвянка может появиться современный конгресс-центр 18:20, 08 декабря 2017 г.



Заявку на строительство собираются включить в паспорт приоритетного проекта "Байкал - Великое озеро Великой страны". Проработать идею губернатор Сергей Левченко поручил министерству экономического развития. Вопрос обсудили сегодня во время приема граждан по личным вопросам. Глава региона встретился с теми, кто отправлял обращения в адрес президента страны Владимира Путина. Предприниматель Максим Щербак рассказал, что его компании принадлежит земельный участок более восьми гектаров вдоль дороги Иркутск-Листвянка. Там и хотят построить конгресс-центр, а также дома отдыха семейного типа и автопарковку.

Максим Щербак, предприниматель: Поднятие туристического рынка на новый уровень, создание конгресс-площадки, где могут проходить международные конференции, фестивали разные, музыкальные концерты, звезды Байкала могут выступать. Все это, естественно, поднимет на новый уровень все эти мероприятия.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Мы все равно Листвянку будем обустраивать, ей скоро 300 лет. Мы будем выходить на указ президента для того, чтобы выделяли деньги, чтобы мы ее делали современной и в то же время старинной.

Также к Сергею Левченко обратился сирота Андрей Чекмарёв. Он стоит в очереди на получение жилья в Шелеховском районе. Губернатор поручил министерству имущественных отношений проконтролировать этот вопрос, чтобы Андрей Чекмарёв получил квартиру до 30 апреля 2018 года.