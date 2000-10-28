Снежные скульптуры, горки, хороводы у елки – в "Тальцах" готовятся к Новому году 18:16, 08 декабря 2017 г.



Новогоднюю атмосферу создают и в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы". Конечно, с историческим уклоном. Плотники стали скульпторами по снегу, а сам снег уже уложили в горки. Каким будет тальцинский новый год? Узнавала съемочная группа программы "Новости".

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

И вновь пойдут каминные часы. А под ними у снежного пламени положат березовые дрова. Все для того, чтобы создать уютную атмосферу новогодней ночи, когда до чуда всего пять минут. Позже скульптуре придадут красок, а пока снег легко поддается мастерам. "Хороший материал, приятно с ним работать, можно изъяны легко исправить. По-другому ждешь Нового года, и настроение лучше, и люди будут приходить, смотреть снежные фигуры, скульптуры, у них будет настроение подниматься", - считает Игорь Васёв, скульптор.

Рядом с часами поселятся снеговики. Большому вручат гармонь, маленькому ведро. А кот Баюн уже охраняет избушку Бабы Яги. Важная фигура почти готова. Скульпторы шутят: сказочного героя лепили по тальцинским котам. К празднику в музее сделают десять композиций. В том числе, символ нового года - Желтую Собаку. А традиционные снежные горки уже готовы захватывать дух. Кататься предлагают на шкурах и линолеуме, правда, соблюдая все правила безопасности.

Для гостей открыта пикниковая зона, мангалы нужно прихватить с собой. Ну а тех, кого защекочет мороз, ждут в Кружечном дворе. Там всегда готовы предложить чашку чая с травами. Ну а после можно водить хороводы у наряженной ели. Ее поставили к дню рождения Деда Мороза.

Новогодние программы для детей начнутся через две недели. Со 2 января веселье будет каждый день. Тема сезона-2018 - "Новый год в далеком прошлом". Вспомнят и советские приметы праздника. На входе повесят стенгазету. "Каждый школьник стремился участвовать в оформлении так называемых стенгазет. Ко всем праздникам, какие были, всегда готовили стенгазеты, я очень любил участвовать, был даже редактором. Наши посетители приедут и тоже немножко вспомнят прошлое", - сказал Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Ну а главный волшебник уже принимает письма от детей. Каждые выходные Дед Мороз ждет гостей в своей тальцинской резиденции. Здесь сразу становится ясно: чудеса уже близко.