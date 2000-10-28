Премьера в драмтеатре - деревенская комедия "Семейный портрет с посторонним" 18:05, 08 декабря 2017 г.



В Иркутском драматическом театре завтра сыграют премьеру - спектакль по пьесе современного драматурга Степана Лобозёрова. Жанр постановки определили как анекдот. История о деревенской семье, жизнь которой переворачивает приезд молодого художника Виктора.

Он должен был оформить к празднику сельский клуб, но попал в весьма странные обстоятельства. И выбраться из них оказывается непросто. Возникают ситуации одна забавнее другой. Добрая деревенская комедия - как раз то, чего не хватает современным зрителям, уверен режиссер спектакля Евгений Солонинкин. В ней искренние чувства, смех от души и возвращение к семейным ценностям. "Мне бы хотелось, чтобы спектакль оставил какое-то теплое впечатление, доброе какое-то. И чтобы после этого спектакля семейные пары, дети, отцы, бабушки, дедушки друг на друга посмотрели какими-то другими глазами. Такими добрыми", - сказал Евгений Солонинкин, режиссер спектакля, заслуженный артист России.

Пьесу "Семейный портрет с посторонним" в Иркутском драмтеатре уже ставили в 1994 году. Спустя два десятилетия она звучит уже с ностальгией, но добрый юмор по-прежнему поднимает настроение.