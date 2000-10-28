"Мы - сибирской породы": Баяндаевский район 17:01, 08 декабря 2017 г.



Мы продолжаем знакомить вас с территориями нашего региона. Сегодня в рубрике "Мы - сибирской породы" расскажем о Баяндаевском районе. В переводе Баяндай значит "богатая земля". И мы убедились: это действительно так, несмотря на условия вечной мерзлоты и отдаленность от областного центра.

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Баяндаевский район расположен на самой вершине водораздела Лена-Енисей. Входит в состав Усть-Ордынского Бурятского округа. Административный центр - село Баяндай. Население - 11 тысяч человек. Климат резко-континентальный: зимой до -50 градусов, летом до +40.

Эта скульптура на границе Баяндаевского района зимой заметна не сразу. Белый изюбрь, или по-другому благородный олень, буквально сливается с окружающим пейзажем, утонувшими в снегах полями и холмами. Средства на изготовление скульптуры собирали сами жители. Люди считают: изюбрь сочетает в себе лучшие качества баяндаевцев - силу, стать, осторожность и определенную долю хитрости.

А эти породистые скакуны - гордость и надежда села Ользоны. Когда-то это старейшее поселение Баяндаевского района славилось своей конефермой: породистых лошадей завозили из Москвы и Краснодара. Со временем хозяйство пришло в упадок, но сейчас былые традиции решили возродить. Новую конеферму строят буквально всем миром: простые люди помогают материалами, досками и брусом. И это действительно дело, важное для всех. Заниматься конным спортом тут будут местные дети. "В дальнейшем планируем расширяться. Получим бумаги, разрешения, будут дети заниматься. Но сейчас пока на первом плане строительство у нас. В дальнейшем будем расширяться, все пробовать", - говорит Владимир Михалев, глава коневодческой фермы.

Баяндаевский район находится в зоне вечной мерзлоты. Самые высокие здания расположены на сваях, вбитых в ледяной гранит. Под небольшим слоем земли линза льда. Однако, несмотря на такие суровые условия, большинство жителей здесь занимаются сельским хозяйством. Причем успешно, используя новые технологии и свои наработки.

Хозяйство "Ходайское" - флагман не только Баяндаевского района, но и всего региона. Здесь выращивают тех самых краснопестрых коров, из молока которых делают детское питание в Иркутске. Животных не держат на привязи, они свободно передвигаются, самостоятельно едят и пьют. Кроме того, в помещении используют естественный обогрев. "Как видите, здесь дощатые помещения, поликарбонат - энергосберегающие ресурсы. Тепло только от глубокой подстилки. То, что она горит, это глубокая подстилка. Убирается она раз в год. Внизу под соломой у нас опилки специально, чтобы забирать влагу. И сверху мы ежедневно стелим солому, чтобы коровы не марались, чтобы чистые были", - поясняет Наталья Манжиханова, главный зоотехник ООО "Ходайский".

Естественная среда обитания, корма, в которые добавляют здесь же выращенные богатые элементами водоросли, дают свой результат. Животные здоровы, дают много качественного молока с хорошим содержанием жирности и белка. Фермеров в районе много, и теперь у них нет проблем с продажей товара. Осенью этого года в Баяндаевском районе открыли первую очередь распределительного центра "Перекресток". Здесь будут закупать фермерскую продукцию, перерабатывать, упаковывать и распределять в торговые центры.

Анатолий Табинаев, мэр муниципального образования Баяндаевский район: Любой частник, фермер может прийти сюда свободно, без всякой очереди. Цивилизованно сдать продукцию, получить деньги и дальше развиваться.

- Это та форма работы, которая сейчас используется по всей России?

Анатолий Табинаев: Да. В европейской части вот такие оптово-распределительные центры во всех пригородных пунктах городов уже вовсю работают.

Вечная мерзлота не только не мешает работать фермерам, она как будто согревает сердца людей. Здесь живут удивительные семьи, известные уже на весь регион. Еликовых в Тургеневке знает каждый. Это почетная семья Иркутской области. Пара воспитывает четырех приемных детей. Говорят, изначально ничего не планировали, так сложилась жизнь. Молодыми познакомились на Дальнем Востоке и переехали сюда, как тогда казалось, в богом забытую деревню. Но в итоге именно здесь они обрели свою большую семью и полюбили эту холодную Сибирскую землю - Тургеневку, которую когда-то основали белорусские переселенцы. "Деревня мне очень понравилась, понравилась Сибирь, эта природа великолепная. Наша деревушка эта понравилась. Эти ставеньки, говор этот белорусский, тут так интересно разговаривают люди, местное население. Мне это очень понравилось", - делится Маргарита Осечкина.

Конечно, из деревень многие уезжают покорять большие города. Но многие и возвращается - родина не отпускает сердце. "Мы видим как люди, становясь крепко на ноги, являясь такими крупными предпринимателями, живя в Бурятии, возвращаются на родину и этим самым поддерживают и жизнь своих селян, своих сородичей. Для нас это очень важно. Это значит - селу быть", - сказала Марина Иванова, заместитель губернатора, глава администрации Усть-Ордынского Бурятского округа.

Жить на селе – значит, быть ближе к природе. От нее люди и берут силы, чтобы поднимать большие семьи, растить детей и просто радоваться жизни.