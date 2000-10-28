МОК аргументировал решение о пожизненной дисквалификации Александра Зубкова 14:20, 08 декабря 2017 г.



Виновен в нарушении антидопинговых правил. Международный олимпийский комитет аргументировал решение о пожизненной дисквалификации бобслеиста Александра Зубкова. МОК счел весомыми доводами царапины на пробирке с допинг-пробами спортсмена и повышенное содержание соли в анализах. Тем самым Зубкова, который сейчас возглавляет федерацию бобслея России, признали виновным. Кроме того, его лишили двух золотых медалей Олимпиады в Сочи за победы в соревнованиях двоек и четверок.