Более 150 новогодних мероприятий ждут иркутян в праздничные дни 14:18, 08 декабря 2017 г.



Новогодние праздники в областном центре будут отмечать масштабно. Для горожан подготовили более 150 мероприятий. Игровые программы для детей, бал-маскарад, концерты. Как и в прошлом году, на острове Малый Конный зальют каток. Ледяной городок появится на заливе Якоби. Главную елку Иркутска откроют 24 декабря. Перед иркутянами она предстанет в новом наряде. Бело-синюю гамму сменили на зелено-золотую.

В сквере Кирова установят 14 ледовых скульптур. Это герои русских сказок. Будет и новое световое оформление. Также в сквере Кирова установят почти 50 камер видеонаблюдения. Безопасность горожан будут обеспечивать около тысячи полицейских, а также представители частных охранных агентств. "Все активности должны быть серьезно обеспечены со стороны охраны безопасности и правопорядка. Во всех округах. И наша организация НКО "Безопасный город" должна серьезно включиться в эту работу. Общественный транспорт, думаю, тоже нас не подведет. И все праздники его работа будет без нареканий", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Со второй половины декабря в Иркутске начнут работу елочные базары. Всего их будет 35. На Волжской, Академической, Ярославского. Полный перечень адресов можно найти на сайте городской администрации.