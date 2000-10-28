Медалью "За смелость во имя спасения" наградят лейтенанта полиции Усть-Кута Юлия Пешкова 14:13, 08 декабря 2017 г.



Приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев. Сотрудник экспертно-криминалистического подразделения Юлий Пешков одним из первых после взрыва в жилом доме в Усть-Куте 3 декабря оказался на месте.

Он проезжал мимо, услышал громкий хлопок. В одной из квартир полицейский увидел женщину в тяжелом состоянии, помог ей выбраться на улицу и передал бригаде скорой помощи. Затем отыскал в завалах двоих мужчин с серьезными ожогами. А после Юлий Пешков смог собрать и эвакуировать еще 15 человек, проживающих в этом подъезде. Молодого офицера наградят за профессиональные и человеческие качества, проявленные в экстремальной ситуации.