Пропавший вертолет ищут в Братском районе 14:08, 08 декабря 2017 г.



Поиски пропавшего вертолета идут в Братском районе Иркутской области. Частный летательный аппарат "Еврокоптер АС-350" вылетел из Братска в поселок Чистый в четверг после 12 часов дня. На борту находились два человека - пилот и пассажир.

Из-за технических неполадок недалеко от места назначения командир принял решение о вынужденной посадке. Сообщения о том, что вертолет приземлился на ледовое поле между поселками Прибойный и Чистый, появились уже в четверг вечером. Но официального подтверждения о том, что машину и людей нашли, пока нет.