Сотрудники МЧС на учениях спасали людей, провалившихся под лед 18:51, 07 декабря 2017 г.



Особо внимательным нужно быть на водоемах. Несмотря на то, что лед на реках Иркутской области сформировался, он еще недостаточно окреп, чтобы по нему можно было безопасно передвигаться. В регионе действует только четыре официальные ледовые дороги для пешеходов. Одну из них - на реке Лена в Киренске - открыли сегодня. Переход связывает населенные пункты Пашня и Кривая Лука. Выезжать на лед на машинах запрещено на всех объектах. Чем может обернуться беспечность? Подразделения МЧС провели сегодня учения на Иркутском водохранилище, чтобы наглядно показать, сколько сил требуется, чтобы спасти легкомысленных водителей.

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Вполне реальная ситуация для Иркутской области. В прошлом сезоне под лед ушло 25 машин. 14 человек погибли. Нарушители запрета сегодня - статисты. По легенде учений, один человек из "Волги" сразу попал в воду. Двое других дожидаются спасения в машине. Задача подразделений МЧС - показать по максимуму все возможности. Поэтому на место выезжают сразу несколько групп. Пока одни разворачивают надувной трап, другие прибывают на аэроглиссере и снегоболотоходе. Условия по возможности приблизили к реальным. Но учесть абсолютно все невозможно. "Конечно, время прибытия на наших огромных расстояниях сибирских, дальневосточных может быть гораздо больше. И, конечно, вероятность человека выжить, если он уже проявил халатность к своей безопасности, зависит от того места, где он эту халатность проявил. Сотни километров между населенными пунктами даже вертолет пролетает в лучшем случае за полчаса", - отмечает Сергей Диденко, начальник Сибирского регионального центра МЧС России.

Кульминация спасательной операции - появление воздушного судна. Вертолету пришлось трижды побывать на месте происшествия. Для начала нужно забрать пострадавших. Одного поднимают на тросе. Другому уже понадобились носилки - он тяжело ранен. Такие учения - это не только тренировка спасателей, но еще и обмен опытом. За слаженными действиями наблюдают представители 27 регионов страны - Урал, Сибирь, Дальний Восток. "У нас тоже территория очень обводненная. Много рек, озер. С восточной стороны Тихий океан, с западной стороны Охотское море. Жители в основном проживают на побережье, занимаются традиционно охотой, рыбалкой. Конечно, эти случаи нередки, приходиться спасать людей", - говорит Сергей Хабаров, заместитель председателя правительства Камчатского края.

Иркутские подразделения гостей удивили. Экипаж вертолета не только спас людей, но и вытащил из воды автомобиль. Его нужно отвезти на безопасное расстояние. Вся операция заняла не более получаса - спасатели знают свое дело. Вопрос теперь в тех, кто сознательно идет на риск, выезжая на лед.