Модные показы представят дизайнеры Сибири в Иркутске 18:44, 07 декабря 2017 г.



Творческие полеты и модные тенденции. Дизайнеры Сибири представят свои коллекции одежды на проекте "Байкал-Подиум" в Иркутске. Площадка красоты и стиля будет работать в эти выходные. Какой он, облик современной женщины? За последними приготовлениями к мероприятию наблюдала съемочная группа программы "Новости".

Шум машинок слышен в каждой мастерской. Дошивают, докраивают, вносят последние изменения. На проект "Байкал- Подиум" приехала молодой дизайнер из Читы Мария Климова. Коллекция "Блек Голд" станет дебютом девушки и первой увидит большой подиум. Воздушные черные шлейфы - изюминка в золотом облачении. "Это сейчас актуально и модно. Вот эти цвета черно-желтые, также модное сочетание маленьких топов, кроп-топов с юбками, с брюками, именно отрезное, отдельный лиф", - говорит Мария Климова, дизайнер, г.Чита.

А это коллекция "Блек Сан" Екатерины Кривых. На прошлом "Байкал-Подиуме" работу дизайнера отметили как одну из лучших и отправили на проект "Фэшн Муд" в Санкт-Петербург. В северной столице сибирячка стала третьей среди дизайнеров со всей России. Награда - обучение в известной школе дизайна. "Для меня это дало огромный толчок, я познакомилась с новыми дизайнерами, очень понравились интересные коллекции, были коллекции в мотошлемах с ушами, была черная коллекция, очень красивая, то есть качество на уровне и идеи интересные", - рассказала Екатерина Кривых, дизайнер.

Работы дизайнеров и в этот раз отправят в Санкт-Петербург. В субботу свои идеи представят 15 человек из Иркутска, Усолья, Ангарска и Читы. "Байкал-Подиум" позволит создать творческую атмосферу для будущий эффективной работы. "Здесь не конкурсная программа, у людей нет жестких рамок, где нужно себя ограничивать в творческом мышлении. Соответственно, люди делают то, что они хотят, они творят, а люди пусть смотрят и любуются", - сказала Ксения Воронцова, организатор проекта "Байкал-Подиум".

Гостей праздника ждут мастер-классы от стилистов. Вход свободный для всех желающих. А в воскресенье ценителям моды покажут детские коллекции.