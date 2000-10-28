Сразу три памятника природы регионального значения появились в Иркутской области 17:32, 07 декабря 2017 г.



Кайская роща, мыс Бурхан и местность у метеостанции Хамар-Дабан. Кайская роща в Иркутске переименована в Кайский бор. Ранее она была под охраной Иркутска, теперь ответственность за особую охрану природного объекта несет региональное ведомство.

Также в списке вулканические породы, обнаруженные в районе метеостанции Хамар-Дабан в Слюдянском районе. В этих местах планируют снизить антропогенную нагрузку и восстановить ценные растения. Здесь по законодательству невозможно выделять участки под хозяйственные нужды, строить какие-либо объекты, выжигать траву и так далее.