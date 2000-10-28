Иркутская область в рейтинге трезвости скатилась на 70-ю строчку 17:27, 07 декабря 2017 г.



Рейтинг опубликовали экспертно-аналитический центр общественной палаты и федеральный проект "Трезвая Россия" несколько дней назад. За год наш регион потерял 23 позиции. Почему Иркутская область спивается? Помогают ли запреты на продажу алкоголя? И что делать, чтобы пить стали меньше? На эти вопросы сегодня попытались ответить участники круглого стола.

Бутылку с желтой этикеткой знают теперь во всей стране. Вообще растение боярышник полезное, но сегодня название стало нарицательным. Так теперь не то в шутку, не то всерьез в народе именуют некачественный алкоголь. Прошлогодняя трагедия в Иркутске унесла жизни более 70 человек. Те страшные события заставили население одуматься. Пить, правда, меньше не стали. Спрос на лицензированную продукцию вырос. Употребляют больше качественные напитки. Но картины это не меняет. Эксперты говорят: дело не столько в качестве, сколько в количестве. Сухая статистика упряма: 90% смертей в регионе от алкогольного отравления - банальный перепой. Пациенты наркологических и токсикологических отделений - люди за сорок. У молодежи культура потребления алкоголя выше. "У нас сейчас развивается винное направление. Молодежь приходит к нам, и не берут они сетками, авоськами, коробками. Покупают 1-2 бутылки. И даже пиво уходит на второй план. Хотя и тут есть о чем поговорить. У нас в городе достаточно много разливных киосков. И вот эти бутылки, баллоны молодежь покупает и уходит куда-то в парки их распивать", - сказала Татьяна Копылова, руководитель сети виномаркетов "Виноград".

При составлении рейтинга трезвости учитывают разные факторы. Например, только за этот год в Иркутской области из незаконного оборота полицейские изъяли более 600 тонн контрафакта. С одной стороны, хорошо, а с другой, на репутации региона это сказывается не лучшим образом. Теневой бизнес, отсутствие культуры и даже большое число тюрем. По мнению участников круглого стола, все это и есть причины алкоголизации. "У нас стабильно 15 территорий наиболее пьющие. На первом месте Бодайбо и Бодайбинский район. На втором месте Нижнеудинский район, на третьем - Киренский. Ну и сюда же можно добавить Усть-Удинский и Казачинско-Ленский. То есть можно сказать север области", - сообщила Марина Макарочкина, врио замминистра здравоохранения Иркутской области.

При всем этом за последние 10 лет в области пить стали меньше. Есть даже деревни, где жители сами просили ввести запрет на продажу алкоголя. Доступный спорт, места отдыха и занятость населения... Когда человеку есть не только где работать, но и занять досуг, желания забыться не возникает. За круглым столом сегодня единодушны: развитие этих сфер - реальный помощник.