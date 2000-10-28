Питаться бесплатно в школьных столовых смогут больше детей 17:12, 07 декабря 2017 г.



В Иркутской области упростят схему сбора документов для многодетных и малообеспеченных семей. Инициативу обсудили на первом заседании регионального совета. Сегодня различными льготами в регионе пользуются около ста тысяч семей.

Многие многодетные семьи не подавали заявку на бесплатное питание детей в школе из-за того, что справки о доходах должны были предоставить оба родителя. Неофициальный заработок не учитывался. Теперь для этого достаточно будет документа от одного из родителей. Законопроект уже поддержал губернатор Иркутской области. А для неблагополучных семей бесплатное питание будут предоставлять на основании ходатайства комиссий по делам несовершеннолетних. "Те критерии, которые доводит до губернаторов, до субъектов президент Российской Федерации, - это критерии адресности и нуждаемости. Сегодня в процессе жаркой дискуссии единогласно все мэры, участвующие в работе комиссии, пришли к выводу, что критерии адресности и нуждаемости должны присутствовать при определении той или иной меры социальной поддержки, то есть помощь должны получать нуждающиеся", - сообщил Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

Следующее заседание регионального совета посвятят вопросам образовательной системы в Иркутской области.