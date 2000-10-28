В Иркутской области стартовал конкурс творческих работ, посвященный заботе о животных 14:22, 07 декабря 2017 г.



Бессловесные друзья. В Иркутской области стартовал открытый конкурс творческих работ. Его главная тема - забота о животных. Участники - дети от 6 до 18 лет. Любой ребенок может прислать на суд жюри свою работу. Всего в конкурсе шесть номинаций. Это поделка, рисунок. Также можно написать эссе, сделать графическое изображение, фотографию. Ну а взрослые участники могут снять свой мини-ролик. Работы принимают до 20 марта 2018 года. Жюри выберет 20 победителей.

Анастасия Егорова, директор регионального центра развития добровольчества "Твори добро": Через искусство мы хотим разбудить в ребятах этакое ответственное отношение к животным. И поднять важность этого вопроса.

Андрей Колчин, руководитель иркутской областной общественной организации защиты животных "Флора и Лавра": Считаем необходимым воспитать в ребенке это чувство, объяснить ему, что животное на улице погибнет. Дети у нас животных любят. Ему будет жалко. Когда он будет знать, что животное на улице погибнет, он будет убеждать родителей оставить животное дома.

Также в рамках конкурса запланированы открытые уроки в школах региона. На занятиях детям будут рассказывать не только о человечном отношении к животным, но и о правилах поведения с собакой, организуют встречу с кинологами и поездку в приют для животных.