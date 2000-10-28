В Иркутске пройдет тренинг для будущих выпускников 14:18, 07 декабря 2017 г.



Подготовиться к ЕГЭ по обществознанию помогут иркутским школьникам. Открытый тренинг пройдет в эту субботу в библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Какие методики подготовки к экзамену существуют? Как запоминать большой объем материала в сжатые сроки? На тренинге выпускники будут заниматься по технологии коллективного способа обучения "Карусель". Это когда каждый учит каждого, таким образом лучше запоминая материал. Занятие проведет заведующий кафедрой философии и социальных наук Иркутского медуниверситета Игорь Борисов.