В Шелехове появится хоспис на колесах 14:16, 07 декабря 2017 г.



Мобильную паллиативную службу организуют для онкобольных Шелехова. Благотворительный фонд "Близко к сердцу" выиграл средства на этот проект в конкурсе президентских грантов. Несколько лет фонд помогает тяжелобольным пациентам в Ангарске.

Они встречаются как добрые друзья. На этот раз специалист по паллиативной помощи Жанна Плотникова заглянула к пациенту без повода. Хорошее состояние Алексея Шумилова иначе как чудом назвать нельзя. Около года назад мужчина с онкологией четвертой стадии слег. Но забота врачей и Жанны помогли вернуться к жизни. "Жанна Геннадьевна - она для меня как ангел-спаситель, очень сильно помогла, я лежал пластом два месяца. Она делала и уколы, и капельницы, в общем, она меня сильно-сильно выручила", - делится Алексей Шумилов.

В день у Жанны Плотниковой по четыре тяжелых пациента. И к каждому она идет с открытым сердцем, чтобы помочь не только больному, но и его семье. "Я точно знаю, что я приду, и я помогу, я дам уверенность и ощущение близким. Мне надо, чтобы они жили с ощущением, что они сделали все возможное, чтобы было комфортно их близкому", - говорит Жанна Плотникова, специалист по паллиативной помощи.

Чтобы оперативно помочь лежачим больным, в службе есть специальный автомобиль. Средства на машину выиграли в конкурсе президентских грантов в прошлом году. Такой мобильный хоспис позволяет при необходимости без скорой помощи доехать до больницы.

Такую же машину приобретут и для онкобольных Шелехова. Фонд вновь выиграл президентский грант. На деньги организуют выездную паллиативную службу, обучат персонал, купят оборудование и медикаменты. Но заботиться нужно не только о пациентах, медицинские работники, что называется, начинают выгорать. Восстановить душевные силы поможет творчество. В Ангарске для медперсонала организуют мастер-классы по швейному и гончарному делу, научат делать витражи и мозаику. Ремесленные мастерские будут бесплатно посещать и родственники онкобольных. "По статистике 70% родственников, ухаживающих за тяжелобольным человеком, заболевают сами, потому что они находятся в постоянном стрессе, в постоянном нервном напряжении. Когда люди будут приходить к нам, родственники больных, они будут погружаться в атмосферу творчества и тем самым расслабляться, отвлекаться", - подчеркивает Мария Щербина, руководитель проекта.

Творчеством приглашают заняться всех желающих, свои поделки можно забрать за пожертвования или оставить в фонде. Тогда их продадут на аукционах. Все средства направят на помощь онкобольным.