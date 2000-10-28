Признается в содеянном и активно сотрудничает со следствием убийца трехлетней девочки в Иркутске 23:22, 06 декабря 2017 г.



Ребенка мужчина зарезал в воскресенье вечером в одной из квартир на улице Советская. Мотивы пока неизвестны. 26-летний ранее судимый молодой человек злоупотребляет наркотиками и алкоголем. Конфликты в этой семье были постоянными, сообщили соседи. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца. Следствие уже предъявило мужчине обвинение в умышленном убийстве несовершеннолетнего.