Олимпиада без российской сборной 18:50, 06 декабря 2017 г.



Итоги заседания исполкома Международного олимпийского комитета сегодня в центре внимания. Соглашаться или нет с условиями участия "отдельных спортсменов" и ехать ли представителям России на Игры в Корею? Мнения выслушала съемочная группа программы "Новости".

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"Олимпийский атлет из России" - именно так будут именовать наших спортсменов в случае участия их в Зимних Олимпийских играх-2018. Никакой сборной! Никакого гимна! Флаг разрешен только нейтральный. Международный олимпийский комитет решение принял, и согласно ему шанс выступить остается только у так называемых "чистых" спортсменов. Эта новость сегодня, пожалуй, самая обсуждаемая среди россиян.

- Я бы вообще отказалась от выступления на Олимпиаде, потому что унижение такое непозволительно нашим спортсменам.

- Должны ли ехать? Конечно, должны. Спортсмены же четыре года готовились, а тут! Надо ехать!

- Я думаю, что все это большая политика. И все россияне это понимают и поддержат спортсменов. Ехать нужно или нет? Если не под знаменем страны, то нет.

- С флагом, без флага, но они выступают за нашу родину. Я считаю, что надо.

- Ехать под нейтральным флагом, потому что для многих это последняя Олимпиада. Евгения Медведева - замечательная спортсменка. Коли такие условия, надо ехать в любом случае.

Шанс выступить на Зимних Олимпийских играх в Корее имеют и спортсмены нашего региона. Это бобслеисты Максим Белугин, Анастасия Кочержова (очень спорная ситуация у Александра Касьянова), а также конькобежец Денис Коваль. Самые серьезные эмоции решение МОК вызвало, конечно, у спортсменов и тренеров.

Руководитель министерства спорта Иркутской области Илья Резник призвал сконцентрироваться на позитивных моментах решения Международного олимпийского комитета и поддержать российских спортсменов. "Спортсмен, он потому и спортсмен, что борется до конца. Я считаю, что борьба еще не закончена и есть шанс доказать, что русский человек достигает не благодаря, а вопреки. И чем более сложные условия ставят, тем сильнее мы духом", - сказал Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

На встрече с журналистами глава регионального ведомства подчеркнул, что это лично его позиция. Решение на счет участия или неучастия в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане наших олимпийцев должны принять 12 декабря на расширенном совещании олимпийского комитета России.