Иркутский спортсмен примет участие в чемпионате мира по тайскому боксу 17:49, 06 декабря 2017 г.



Иркутянин стал победителем чемпионата страны по тайскому боксу среди студентов. Это своего рода элитные соревнования для представителей высших учебных заведений России. Турнир проходил в Челябинске. Побороться за звание лучших приехали бойцы из 24 регионов. Воспитанник иркутского клуба "Сибирь" Алексей Федотов провел 5 тяжелых схваток и во всех одержал победу с очевидным преимуществом. Получил золотую награду и возможность представлять Россию на мировом чемпионате.

Алексей Федотов, мастер спорта по тайскому боксу: Поначалу даже и не понял, что отобрался. Потому думаю: ничего себе, я на мир отобрался. Радостно стало. Особая подготовка будет сейчас.

Алексей Долгих, тренер клуба тайского бокса "Сибирь": Такое бытует мнение, что едешь на Европу, тяжело победить россиян. А если едешь на мир, то туда приедут родоначальники спорта - тайцы. Надо делать сборы.

На сборы иркутянин отправится искать спарринг-партнеров по сибирским городам, в планах провести индивидуальные спортивные сборы в Кемерово. Там, по мнению тренера Алексея, больше всего талантливых и сильных спортсменов именно в его весовой категории. Сам мировой турнир пройдет в середине июля в Таиланде.