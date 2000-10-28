20 лет со дня катастрофы 17:39, 06 декабря 2017 г.



6 декабря 1997 года самый большой в мире военно-транспортный самолет рухнул на жилые дома в Иркутске-II. Он перевозил во Вьетнам два истребителя Су-27, собранные на Иркутском авиазаводе. Свидетели страшной трагедии до сих пор помнят каждую минуту того дня. Как все происходило? И какие моменты никак не получается стереть из памяти? Воспоминания очевидцев и хроника событий – в нашем материале.

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Александр Фургачёв, в 1997 г. старший пожарный ПЧ-8: Все началось как обычно. Приняли смену, все проходило в штатном режиме. В районе двух часов приехали на летное поле, чтобы обеспечить взлет "Руслана". Все проходило как обычно. При взлете, когда он оторвался от земли, начал пролетать над нами, из трех двигателей пошел огонь.

Сергей Белоусов, в 1997 г. помощник начальника караула ПЧ-8: Я говорю: что-то будет. И смотрю, начал опускаться. Пролетел минуту, две. Начал опускаться книзу. Я говорю: все, вперед, поехали.

Это первые кадры с места крушения. Житель соседнего дома начал снимать через несколько минут после того, как рухнул самолет. Буквально за мгновения обычный субботний день превратился в кошмар. Все, кто жили поблизости, выбежали на улицу. Люди не могут поверить в то, что увидели. "Ребятишки напугались взрывом. Сначала подумали, что это землетрясение. Потому что было типа взрыва. И сильно содрогнулся детский дом", - говорит Галина Крюкова, в 1997 г. директор МОУ "Детский дом №1".

Самолет вылетел с аэродрома Иркутска-II без четверти три пополудни. Он едва успел перелететь через ограду. Поочередно отказали три двигателя из четырех. Сначала самолет ударяется о крышу дома №126. Затем задевает торец следующего здания. Воздушное судно разворачивается, и огромный "Руслан" погребает под собой целый жилой дом. Хвост отбрасывает на пятиэтажку. Обломки разлетаются по округе. От взлета и до падения - чуть более полутора километров и всего десятки секунд.

Пожар разошелся по площади около 11 тысяч квадратных метров. Загорелись четыре жилых здания, соседний детский дом. С балконов своих квартир на помощь звали пострадавшие.

- Начали доставать с третьего и четвертого этажа мужчину и бабушку. Много очень столпилось народу, все были в шоке. Какая-то свадьба проходила. Невеста рыдала, на себе рвала одежду. Видимо, погибли родные, близкие.

Чтобы заправить самолет для вылета во Вьетнам понадобилось 110 тонн топлива. Все горючее вылилось на землю - сильный запах керосина еще долго ощущался в округе. Потушить возгорание удалось только к полуночи. Но разбор завалов продолжался несколько суток.

- Очень тяжело приходилось, потому что был мороз. И то, что обломки лежали. Когда линию протягиваешь, зацеплялись за обломки и получались свищи на рукаве. Дым такой густой был. Даже не видно было, куда лить. Иногда ветром его относило в сторону, мы видели. А когда на нас, мы ложились на землю, чтобы не дышать этим дымом, потому что очень густой и едкий был он.

- Командир отделения говорит: а может выйдем в подъезд? Я говорю: там все равно ничего не видать, давай лить отсюда. Буквально минут через пять начало складываться лестничное перекрытие. Такой гул, лестничный марш один за другим - бах, бах.

В архивах до сих пор сохранились вот такие документы. Они появились через пару часов после трагедии. Это список тех, кто мог находиться в доме №45 на улице Гражданская. Люди самостоятельно вычеркивали свои фамилии. Тем самым подтверждали то, что они живы.

Но были и другие списки. Погибли 72 человека. 23 из них находились на борту "Руслана" - это экипаж и пассажиры. Еще 49 человек были на земле. Кто-то смотрел телевизор или делал уроки. Две девочки шли в этот момент из школы. Одна женщина на минутку забежала к соседям в 45-й дом. Два брата гуляли на улице и пошли в квартиру, чтобы взять с собой собаку.

- Сильно пострадали воспитатель и ее сын Макар, который не должен был быть в детском доме. Но, видимо, такова судьба. Она сбегала за ним за 15 минут до авиакатастрофы. Собирались идти потом с детьми на каток, и она хотела взять с собой и сына.

Вот как выглядит место крушения в наши дни. Здание по адресу: Гражданская,45 снесли. На его месте церковь Рождества Христова. Деревянных домов тоже теперь нет. Облик жилого квартала изменился до неузнаваемости. Но одно осталось неизменным. Каждый год на месте крушения проходит гражданская панихида. В одно и то же время - в момент крушения самолета.