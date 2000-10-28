"Разговор о важном": очевидцы расскажут о крушении военно-транспортного самолета "Руслан" в 1997 году 17:28, 06 декабря 2017 г.



Сегодня в программе "Разговор о важном" смотрите интервью с участниками трагических событий 1997 года в Иркутске. Они расскажут о том, почему удалось избежать большего количества жертв, как боролись с огнем, что пришлось сделать, чтобы не воспламенилось разлившееся из баков "Руслана" топливо и как пожарные спасали людей, зная, что в зоне крушения могли находиться родные и близкие. Смотрите "Разговор о важном" на канале "Домашний" в 19.30.