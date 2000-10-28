Финансирование на лечение ВИЧ-инфицированных в Иркутской области увеличат 17:23, 06 декабря 2017 г.



Поможет областной бюджет. Сегодня его с предложениями и поправками приняли в третьем окончательном чтении. Единогласно. При этом депутаты Законодательного собрания добавили несколько важных предложений к главному финансовому документу.

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Председатель комитета по бюджету регионального парламента зачитывает настольную книгу. Так депутаты называют постановление Законодательного собрания. Его принимают вместе с бюджетом в окончательном чтении. В документе предложения и пожелания по конкретным направлениям и объектам. Существенные расходы в 2018-м пойдут на развитие в муниципалитетах системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Важная строка - капитальные ремонты и строительство социальных объектов в Иркутской области. И, наконец, вопрос, который на прошлой сессии обсуждали подробно, должен быть в приоритете. "Рекомендуем правительству считать приоритетными расходы с целью обеспечения пациентов с ВИЧ-инфекцией на первый квартал 2018 года необходимыми препаратами, тест-системами, для мониторинга лечения ВИЧ-инфекции организовать финансирование указанных расходов в рамках плана Центра СПИД с последующим увеличением бюджетных ассигнований при очередной корректировке областного бюджета", - сказала Наталья Дикусарова, вице-спикер, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области.

При обсуждении депутаты вносят в постановление предложения. Например, увеличить количество льготных поездок по единому социальному билету. В сельском хозяйстве, по мнению парламентариев, затраты на производство, ГСМ возрастают, а продукцию, например зерно, реализуют значительно дешевле. Поэтому рекомендуют увеличить финансирование на произведенную и реализованную продукцию. Спикер Законодательного собрания Сергей Брилка, подводя итог обсуждению, говорит, что в трех чтениях бюджета удалось провести системную работу: покупка машин скорой помощи для территорий, капитальные ремонты школ и детских садов. "В РФ только хотят приступать к вопросам модернизации школ, мы с вами уже третий год этой темой занимаемся. И еще посмотрим теперь, как будем оснащать новой мебелью, и тем самым у нас будет совершенно четкое представление, помимо того, что мы в программе "Большая перемена" выделяем собственные ресурсы на строительство новых школ и детских садов, модернизируем сегодня и старые школы", - сообщил Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Депутаты настояли и на системной работе по предоставлению жилья детям-сиротам, а также с 1 января 2018 года увеличат расходы на питание и лечение пациентов в психиатрических больницах.