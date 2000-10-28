Мужчина перерезал горло трехлетней девочке в состоянии наркотического опьянения в Иркутске 17:10, 06 декабря 2017 г.



Трехлетнюю девочку убили в Иркутске. Подозреваемый - сожитель ее матери. В момент убийства он был в состоянии наркотического опьянения. Мужчина выгнал мать ребенка из квартиры. Она собралась вызвать полицию. В ответ он начал угрожать расправой ребенку. Когда сотрудники полиции приехали и вскрыли дверь, они обнаружили труп девочки с практически отрезанной головой. Сейчас мужчина заключен на время следствия под стражу. Все подробности этой чудовищной истории в следующем материале.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

В доме на Советской воскресный вечер для живущих в этом подъезде людей превратился в кошмар. Крики женщины с мольбами впустить ее в квартиру были слышны до пятого этажа. В квартире сожитель хладнокровно убивал ее трехлетнюю дочь.

- Грохот какой-то, шум дверей. Стучат в двери. Она выбежала, вызвала полицию, соседи помогли вызвать. Взломали двери, а там вот такой ужас. Он забаррикадировался там и сказал, что убьет ребенка.

- Когда они выломали эту дверь, были дикие крики. Потому что все увидели, что он сделал с ней.

По рассказам соседей, эта семья переехала сюда год назад. Сначала женщина с ребенком, а потом и 26-летний молодой человек. Именно тогда, по рассказам очевидцев, начались гулянки и скандалы. Ребенок всегда оставался крайним. Это было понятно по постоянному плачу трехлетней девочки.

- Они постоянно вызывали полицию. Они обращались в органы опеки. Соседи говорят: получили письмо с отказом. Не хотят заниматься этим делом.

- На учете эта семья не состоит. Участковый все время приезжал. У девочки всегда руки тряслись. У нее на лице то синяк, то еще что. Все время слышно было, как она плачет.

- Как мы только с ними ни боролись: вызывали полицию, пытались Катю на путь наставить. Все кончилось трагедией.

Соседи писали жалобы с просьбой забрать из семьи ребенка ради его безопасности. Поясняют, что ни участковый, ни представители уполномоченных инстанций заниматься этим вопросом не стали. Пришел отказ. Сейчас эта бумага, по рассказам соседей, находится в правоохранительных органах.

Найти копию или оригинал этого документа очень важно. Именно он мог спасти ребенку жизнь, если бы на него обратили внимание. Однако на время следствия такие улики, как правило, закрыты от глаз прессы. Но могут помочь установить преступную халатность некоторых ведомств. "Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели. Производятся другие следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Кроме того, в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка органам субъектов профилактики и исследованы причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - сообщила Олеся Саренкова, старший инспектор отдела процессуального контроля СУ СКР по Иркутской области.

Убийцу трехлетней девочки заключили на время следствия под арест. Известно, что мужчина ранее дважды судим. Злоупотребляет наркотиками и алкоголем. Следственные органы в виду того, что он может скрыться или угрожать свидетелям, приняли решение оставить подозреваемого под стражей.