Убийцу трехлетней девочки заключили на время следствия под арест 15:17, 06 декабря 2017 г.



Трагедия произошла в Иркутске в воскресенье вечером. Сожитель вытолкал мать ребенка из квартиры. Она собралась вызвать полицию. В ответ он угрожал расправой ребенку. В результате, когда правоохранители вскрыли дверь, они обнаружили труп девочки. Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

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Известно, что мужчина ранее дважды судим и злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Ранее соседи уже обращали внимание правоохранителей на то, что ребенок находится в опасности. Сейчас следственные органы ввиду того, что подозреваемый может скрыться или угрожать свидетелям, приняли решение оставить его под стражей. А также дать правовую оценку действиям органов соцзащиты и полиции, которые не обратили должного внимания на положение ребенка в опасной семье.