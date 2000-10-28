Люде Скуматовой требуется помощь! 14:26, 06 декабря 2017 г.



Нужны деньги, чтобы снова бегать. Люда Скуматова из Нижнеудинского района завтра отправляется на операцию в Москву. Там девочке поставят новый эндопротез.

Два года назад ей удалили часть кости из-за опухоли. Рак удалось победить. Но одна нога отстает в росте. Сейчас Люда передвигается с помощью ортеза и костыля. Новый эндопротез готов. Московские врачи уже прислали вызов маленькой пациентке. Новый год вместе с мамой Люда встретит в больничных стенах. Протез есть, билеты куплены. Нужны деньги на проживание в столице. А их нет. Семья Скуматовых многодетная, из глухой деревушки. "Больше ста тысяч требуется нам. Потому что мы там минимум два месяца будем. Плюс там после операции реабилитация. Неудобно, что и ходить не можем. Она на домашнем обучении сейчас. Очень надеемся, что люди нам помогут. И она у меня встанет на ножки, как нормальный ребенок", - сказала Светлана Скуматова, мама Люды.

Люда хорошо учится и отлично рисует. В будущем мечтает стать художником. Верит в Деда Мороза. И даже знает, что у него попросить. Девочка хочет в подарок ноутбук. Но сейчас, говорит Люда, главное - встать на ноги. О том, как помочь Людмиле, можно узнать по телефону 665-320 или на сайте стеллариум.рф. Там указан расчетный счет. Деньги на него нужно перечислять с пометкой "для Люды Скуматовой". А еще можно отправить SMS-сообщение с текстом "2323" и суммой пожертвования на номер 7715.