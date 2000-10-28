Поддержать российских спортсменов призвал Илья Резник 14:23, 06 декабря 2017 г.



Сконцентрироваться на позитивных моментах решения Международного олимпийского комитета и поддержать российских спортсменов призвал руководитель министерства спорта Иркутской области Илья Резник. Итоги заседания исполкома МОК, которое прошло в Лозанне, сегодня активно обсуждает общественность.

Комитет отстранил от участия в Олимпийских играх сборную России. Допущены к соревнованиям только "чистые" спортсмены. Шанс выступить на зимних Олимпийских играх в Корее имеют и спортсмены нашего региона. Это бобслеисты Максим Белугин, Анастасия Кочержова, конькобежец Денис Коваль. Очень спорная ситуация у бобслеиста Александра Касьянова. "С сегодняшнего дня, насколько я это понимаю, прекратились все новые преследования в отношении тех атлетов, которые не были упомянуты в решениях МОК. Соответственно, те спортсмены, которые не были дисквалифицированы, по которым не было расследований, они теперь спокойно могут готовиться к соревнованиям", - сказал Илья Резник, министр спорта Иркутской области.

На встрече с журналистами глава регионального ведомства подчеркнул, что это лично его позиция. Решение насчет участия или неучастия в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане наших олимпийцев должны принять 12 декабря на расширенном совещании олимпийского комитета России.