Фотографию иркутских теплых озер продали за четыре тысячи долларов 14:19, 06 декабря 2017 г.



Фотографию иркутских теплых озер продали на арт-аукционе в Нью-Йорке за четыре тысячи долларов. Автор снимка под названием "Отражение осени" - путешественник и фотограф Александр Химушин. Он родом из Якутии, но уже много лет живет в Австралии, хотя большую часть времени проводит в поездках по всему миру.

На теплых озерах Александр побывал в конце сентября 2015 года. Как сообщает "Телеинформ", фото озера Сказка сначала стало выбором редакции журнала National Geographic, потом разошлось по соцсетям. Там его и увидели представители благотворительного фонда LeCiel, который занимается восстановлением связи человека с природой на духовном уровне. Они предложили Александру сотрудничество. Вырученные от продажи снимка средства потратили на организацию встречи старейшин коренных народов мира.