Иркутянка продолжается добиваться наказания для мужчины, от которого она заразилась ВИЧ 14:11, 06 декабря 2017 г.



Расследование затянулось. Иркутянка, которая пытается наказать сожителя за умышленное заражение ВИЧ, намерена пройти процедуру до конца. Уже два года она пытается привлечь его к уголовной ответственности, но следствие не торопится устанавливать правду.

Два судебных заседания подряд дознаватель полиции пропустила, несмотря на уведомления. На третье она пришла уже по постановлению суда. По мнению адвоката девушки Святослава Хроменкова, обычно на практике такие обвинения действительно трудно доказуемы. Но не в этот раз. Центр СПИД провел редкий генетический анализ, его результаты могут стать весомым доказательством. Работники центра утверждают, что весь анализ проводится в автоматическом режиме без возможности человеческого вмешательства. Но, со слов ведущего это дело сотрудника полиции, пробы необходимо направить на исследование в другой регион.