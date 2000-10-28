Усть-кутский дом, где произошел взрыв, исследуют специалисты 14:07, 06 декабря 2017 г.



Можно ли жить в доме, где произошел хлопок бытового газа, сейчас определяют специалисты. Сотрудники МЧС начали обследование жилого здания в Усть-Куте, где 3 декабря после взрыва обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. Тогда один человек погиб, еще несколько пострадали. Для исследования дома в Усть-Кут доставили диагностический комплекс "Струна". По результатам примут решение: вернутся ли люди в свои квартиры или здание для жилья непригодно. Пока семьи находятся у родственников и знакомых.