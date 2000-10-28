Баскетболисты "Иркута" потерпели поражение 22:04, 05 декабря 2017 г.



Счет 68:75 - "Иркут" уступил, но очень хорошо сражался. Это был бы лучший матч наших баскетболистов в домашних стенах. "Если бы иркутяне его выиграли", - добавил главный тренер "Иркута" Александр Лукин.

Игра обещала быть напряженной, команда "Темп-СУМЗ-УГМК" - одна из лидеров чемпионата, к тому же туда ушли экс-главный тренер серебряного "Иркута" Алексей Лобанов, а также бывший наш капитан Александр Варнаков. На момент встречи гости были на 4-м месте, иркутяне на 10-м. Тем не менее, хозяева отчаянно цеплялись за счет: хорошо отработали подбор, сделали больше результативных передач, пошли в этой игре и трехочковые. "Иркут" пропустил рывок гостей в начале - позволил оторваться на 12 очков. Но после хозяева не уступали ни в чем, разница в 10 очков так и держалась. В конце иркутяне сократили отставание до пяти очков, при невероятной поддержке зрителей все было возможно. Но профессионализм гостей дал о себе знать: команда Ревды отрывается еще на два очка. Минус семь - таков итог встречи, 68:75. Следующий матч пройдет также в Иркутске в пятницу, 8 декабря, с командой "Урал" из Екатеринбурга, которая находится на 7 месте.