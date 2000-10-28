Операция "Ликвидация": вместо свалки будет спортивный городок 17:59, 05 декабря 2017 г.



Огромная свалка у села Баклаши в Шелеховском районе несколько десятков лет вызывала возмущение у местных жителей. И вот началась операция "Ликвидация". За несколько дней расчистили территорию в сотни квадратных метров. А на месте свалки скоро построят спортивный городок.

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Кто-то говорит, что ей больше 20 лет, другие свидетели утверждают, что не меньше 40. На эту свалку люди вывозили отходы постоянно. И технические, и бытовые. В начале года наша программа показывала сюжет о том, что в Баклашах не организован вывоз отходов. Все потому, что жители не хотят платить за это. Помогло обращение жителей к активистам общероссийского народного фронта, в администрации муниципальных образований, прокуратуру Иркутской области и природоохранные органы. "Министерство природных ресурсов откликнулось на нашу инициативу по ликвидации свалки, выделило на это деньги, и мы сегодня видим воочию, что свалка на протяжении уже двух недель убирается, не сегодня-завтра работы будут завершены", - сказал Сергей Апанович, эксперт общероссийского народного фронта.

Масштабы работ впечатляют. 15 машин увозят отходы круглосуточно. "Здесь, во-первых, надо будет установить забор, чтобы люди видели, что ограждение уже есть, что не стоит сюда ездить. Но есть такие люди, что и через забор проедут. Поэтому лучше вырыть ров, и уже точно сюда никто не заедет", - считает Евгений Обухов, мастер участка вывоза.

Совсем рядом расположены жилые дома. Гуляют дети, часто наведывались собаки. Вскоре начнут землевосстановительные работы. "Средства затрачены колоссальные и ресурс человеческий и финансовый. Это более 16 миллионов. Мусора было вывезено более 30 тысяч кубов. Мусор вывезен на полигон Ангарский", - сообщила Алена Хоботова, эколог Шелеховского района.

Теперь главная задача не допустить, чтобы операцию "Ликвидация" пришлось повторить. Для этого районным властям нужно следить, чтобы мусорный полигон не возродился вновь. На этом месте общественники планируют построить спортивный городок.