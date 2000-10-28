Анатолия Яковлева наградили в присутствии личного состава батальона ГИБДД 17:36, 05 декабря 2017 г.



А вы бы подставили свою машину под удар, чтобы задержать нарушителя? Иркутский пенсионер Анатолий Яковлев поступил именно так. Водитель, которого удалось остановить, убегал после ДТП с маршруткой. Несколько раз проехал на красный, чуть не сбив пешеходов. В его досье почти 90 штрафов, неоднократное вождение в пьяном виде и вина в смертельном ДТП. Сегодня жителя Иркутска, который помог полиции, наградили.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Черная иномарка, которая не соблюдала никакие правила, в четверг, 30 ноября, напугала многих. Анатолий Яковлев еле разминулся с нарушителем на Нижней Лисихе. А после на Верхней Набережной увидел в зеркале погоню и поставил машину посередине дороги. "Решил остановиться. Думал, немножко задержать его. Думал, не объедет меня. Но что случилось, то случилось. Человек оказался не очень при себе", - говорит Анатолий Яковлев.

Водитель BMW начал расталкивать машины, которые его блокировали. Досталось и патрульным авто, и случайно оказавшейся сзади иномарке. Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать молодого человека. Он успел дважды въехать в "Сурф" Анатолия Яковлева, который стоял на пути. У автомобиля повреждены 9 деталей. Помочь с ремонтом решили в одном из автосервисов города. Бескорыстно, в знак благодарности автолюбителей Иркутска. "Мы просто сильно удивились и моментально приняли решение, что мы человеку эту машину восстановим в том случае, если от страховой компании не будет выплаты. А понимая, каково ДТП, не может быть выплаты страховой", - сказал Антон Юцис, владелец автосервиса.

За помощь полиции и неравнодушие Анатолия Яковлева сегодня наградили в присутствии личного состава батальона ГИБДД.