В Иркутске появится новый спортивный комплекс 17:31, 05 декабря 2017 г.



Новый спортивный комплекс откроют на улице Рябикова в Иркутске через год. Строители уже возвели каркас, устанавливают стены и перегородки. Здание будет рассчитано на 200 посетителей. На первом этаже обустроят зал для настольного тенниса, 25-метровый бассейн и раздевалки.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют индивидуальные кабины. На втором этаже будут трибуны, залы хореографии и единоборств. "Ход работ идет согласно плану. Так что здесь нам тревожиться пока не о чем. Единственное, конечно, таких объектов в городе Иркутске хотелось бы иметь больше. Но будем работать над этим", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Еще две большие стройки развернулись на станции "Батарейная" и улице Байкальская. Там в скором времени откроют два новых муниципальных детских сада. На 110 мест каждый.