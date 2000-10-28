"Мы сибирской породы": Качугский район 17:28, 05 декабря 2017 г.



Названия этим местам дали эвенки. В переводе с их наречия "кочо" - мыс, излучина, изгиб реки. Как раз в районе Качуга Лена поворачивает с западного направления на северное. И хоть живут там сейчас в основном русские, традиции коренных народов сохранились. Как национальные обряды сочетаются с реалиями XXI века? И какие следы оставил древний человек в Сибири? Очередь Качугского района в проекте "Мы сибирской породы".

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Качугский район. Находится на юго-востоке Иркутской области, в бассейне Верхней Лены. Площадь - около 32 тыс. кв. км. Население - 17032 человек: русские, буряты, эвенки, украинцы, татары, чуваши. Всего более 20 национальностей. Административный центр – поселок Качуг, основанный в XVII веке.

Отсюда до Иркутска больше 250 км. Здесь, где только лес, горы и река, находится археологический памятник, известный на весь мир - Шишкинская писаница. Ее еще называют "картинная галерея древнего человека".

Поздний неолит - именно тогда появились первые рисунки. С тех пор эти скалы стали излюбленным местом для художников всех времен. Даже в XXI веке люди не прочь оставить напоминание о себе. Хотя именно они губят оставшееся наследие. Ученые подсчитали: здесь 1700 рисунков. Но Шишкинская писаница - это не только об искусстве. Здесь находится древнее святилище, которое охраняет хозяин сибирской реки Хара-Ажирай. К черному шаману местные жители обращались часто. Есть легенды, что дух помогал понять: виновен человек или нет. Для этого нужно было забраться на скалу. Если смог - правда на твоей стороне. "Такое было во времена начала советской власти. Когда антирелигиозная пропаганда, собирались взорвать эту скалу, чтобы прекратить суеверия. Те люди, которые забирались туда со взрывчаткой, не смогли удержаться наверху и разбились", - рассказала Ирина Бутакова, библиотекарь Качугской Межпоселенческой центральной библиотеки.

С местными духами никогда не шутят коренные жители этих мест. В Качугском районе сохранились деревни, где до сих пор живут эвенки. Одна из них - Вершина Тутуры - находится в ста километрах от Качуга. Добраться сюда можно только по зимнику. Поэтому гости здесь бывают редко. Но как только приезжают, в деревне большой праздник. Этот посвятили 100-летию органов ЗАГС. Его сотрудники видели сотни свадебных обрядов. А такой в первый раз. И хоть костюмы молодых сшиты не из оленьей шкуры, а из вполне современной замши, украшения остаются прежними. Меха соболей - главный национальный атрибут.

Традиции помнят, а вот на родном наречии разговаривают редко. Старожилов практически не осталось. Поэтому в местной школе преподают эвенкийский. По образованию Татьяна Станиловская - учитель-технолог. Объяснять детям особенности родного языка - ее личная инициатива. И это совсем не то же самое, как выучить английский или немецкий язык. Пособий и самоучителей по эвенкийскому нет. Даже с учебниками все не так просто. "Дело в том, что все учебники на красноярском говоре. А календари нам сказали учить на нашем, верхнеленском, говоре. Поэтому мне предварительно приходится все тексты переводить на наш говор, а потом уже выдавать детям на уроках. Если я дам им задание и там будет слово "усекта" - на красноярском там "с", а в нашем "х" - охикта. Или у нас тайга будет "аи", а там "аги". У нас нет буквы "г" в эвенкийском языке, мы ее не прописываем", - рассказывает Татьяна Станиловская, преподаватель эвенкийского языка.

Жители Вершины Тутуры живут обособленно ото всех. Сотовая связь пропадает еще на трассе. Стационарные телефоны есть в 15 домах, но работают они только тогда, когда дают свет. То есть всего на несколько часов в сутки. Экономят, чтобы запасов топлива хватило на долгое время. Бывало, что вообще приходилось сидеть без электричества - горючее не завозили. Те, кто может себе позволить, устанавливают солнечные батареи. Остальные обходятся по старинке. Но это не повод уезжать из деревни, уверяют местные. "Я без тайги не могу. Я все хребты обхожу, когда надо ягоду. Со мной никто не хочет ходить, потому что я далеко хожу. Рыбалка, охота, орешник - вот этим и живем", - делится Любовь Матвеева, житель д. Вершина Тутуры.

Но если про Вершину Тутуры знает далеко не каждый житель Иркутской области, то другая деревня Качугского района известна далеко за пределами региона. В Анге родился святитель Иннокентий Вениаминов - первый православный епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки. Центр его имени открыли в Качугском районе в сентябре этого года. С того времени здесь уже побывало больше 2,5 тысяч его почитателей. Туристы из Москвы, паломники из Сахалина. Местные жители так и вовсе приходят на экскурсии каждый день. "Очень много приезжают людей, которые когда-то, давным-давно из Анги уехали. Даже 70 лет назад. Сейчас они нас видят по телевидению, Ангу, свою родину вспоминают, поэтому интерес появился такой: что-то там в Анге построили, надо съездить посмотреть. Глубже начинают разбираться, оказывается, есть, на что посмотреть. Это жемчужина Качугского района", - говорит Александр Соколов, начальник отдела культурно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия (Вениаминова).

Что еще привлекает здесь посетителей? Наверное, возможность увидеть настоящую историю. Вот сохранившийся фундамент старинной Ильинской церкви. Ее, как и многие религиозные постройки, разрушили при советской власти. Но кое-что важное сохранилось. "Здесь при раскопках был найден язык от колокола, который лежит у нас на фундаменте. И был найден маленький колокол, на нем можно внимательно посмотреть и увидеть вмятину. Видимо, это вмятина от пули или снаряда", - сообщила Ксения Щапова, специалист по связям с общественностью отдела культурно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия (Вениаминова).

К концу года число посетителей дойдет до отметки в три тысячи человек, подсчитывают сотрудники центра. Это при том, что новая просветительская площадка только начинает свою работу. С такими темпами Качугский район скоро может стать еще одним туристическим центром Иркутской области.