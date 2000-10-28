Четвероногие стражи правопорядка рискуют своей жизнью ради спасения чужих 17:15, 05 декабря 2017 г.



Их вызывают на подмогу, когда людям самим не справиться. Для них работа - игра. И вместе с тем они всерьез рискуют своей жизнью и спасают чужие. О полицейских без погон и с особым чутьем - наш следующий материал.

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Порезвиться под хлопьями снега, как праздник между служебными буднями. Немецкая овчарка Багира уже пять лет несет службу в иркутской полиции. Кинолог Александра Кантерук выезжает с напарницей в основном на имущественные преступления: грабежи, кражи. "Мы так же участвуем в поиске без вести пропавших, в поиске трупов. Нашла она 15-летней давности скелет. И тело в лесу. Работали волонтеры, не могли найти. Приехала собака. Мы за 15 минут нашли", - рассказывает Александра Кантерук, младший инспектор-кинолог центра кинологической службы ГУМВД России по Иркутской области.

В областном центре в кинологической службе сейчас 155 собак. Овчарки, ретриверы, спаниели... Недавнее пополнение штата - бельгийские овчарки. Иркутские кинологи присмотрели этих собак у новосибирских коллег. Говорят, бельгийцы отличаются своей универсальностью. А вообще у собак все, как у людей, у каждой своя специализация: задержание преступников, поиск взрывчатки, наркотиков.

А это фактически "ловля на живца". Задержание преступника отрабатывают на человеке. Разумеется, в защитном костюме. Но даже в такой экипировке нужно знать, как правильно выдержать натиск четвероного, чтобы самому не получить травму.

Собачья служба тоже измеряется годами. 8 лет - выход на пенсию. Вот и Александра говорит, что ее напарнице скоро привыкать к новой роли. "Мы забираем себе! Они вырастают у тебя на глазах. Становятся членами семьи, напарниками в буквальном смысле. Как его оставить, кому-то отдать? Это такое чудо!" – делится Александра Кантерук.