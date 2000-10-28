"Корпорация роботов" представила в Иркутске самые интересные экспонаты со всего мира 16:21, 05 декабря 2017 г.



До чего дошел прогресс! Домашних животных, помощников по уборке и даже коллег по работе в скором будущем можно заменить роботами. Интерактивная научная выставка открылась в Иркутске.

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Собака по имени Айбо может не только сидеть и лежать, но даже танцевать. Электронный друг распознает около 200 команд. Причем двух одинаковых по характеру псов не существует. Этот зоопарк больше похож на будущее, а робот Борис вполне из реального настоящего. Его собрат официально занимает должность заместителя кафедры робототехники в Московском институте. Стоит ли удивляться, что на выставке "Корпорация роботов" можно поговорить с искусственным интеллектом. Электронные уши считывают настроение, силой мысли здесь можно двигать предметы, а еще встретить роботов-киногероев. К примеру, точную копию из "Звездных войн". В буквальном смысле будущему можно наступить на пятки. "Понравились особенно две вещи: установка, которая силой мысли поднимает шарик, и робот, который очень похож на человека. Мне теперь захотелось самому попробовать создать что-нибудь, робота какого-нибудь. Выполнял все команды, которые я ему скажу", - сказал Дмитрий Метелёв, посетитель выставки.

Собрать свою электронную игрушку научат на мастер-классе. А самые заинтересованные могут записаться в школы робототехники. Чтобы собрать выставку, организаторы объездили много стран и выбрали самые интересные экспонаты. "Мы старались подобрать как можно более разнообразный функционал всех роботов, показать, как технологии на данный момент развиты и что позволяют сделать. Япония и США производят промышленных роботов, Россия сейчас сделала уклон на роботов промоутеров, которые полезны в бизнесе, у нас они представлены", - рассказал Илья Букаев, организатор выставки "Корпорация роботов".

Здесь же можно попасть в виртуальную реальность и увидеть тесла-шоу. Выставка на Сергеева, 3 продлится до 8 января.