Баскетболисты "Иркута" сыграют с "Темпом" 14:25, 05 декабря 2017 г.



"Иркут" готовится к серьезной проверке. Сегодня "оранжево-черные" встретятся с командой своего бывшего тренера - клубом "Темп" из города Ревда Свердловской области. Наставник гостей Алексей Лобанов в прошлом сезоне возглавлял наш "Иркут" и вывел его в финал суперлиги.

Пока домашний паркет приносил сибирякам только победы. Иркутяне уверенно обыграли две питерские команды. Однако, по словам нынешнего тренера "Иркута" Александра Лукина, это была только разминка. На данный момент "Темп" занимает третью строчку в турнирной таблице. Из 15-ти матчей они проиграли только четыре. Наши баскетболисты пока на 10-м месте. Кстати, команды уже встречались в октябре. И тогда "Иркут" на выезде уступил со счетом 66:84. Очередная игра пройдет в 19.00 во дворце спорта "Труд".