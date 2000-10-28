Десятки проектов Иркутской области стали победителями в конкурсах президентских грантов 14:17, 05 декабря 2017 г.



Мобильный хоспис в Шелехове, зимняя мини-паралимпиада, альпинизм для школьников. Эти и другие проекты Иркутской области стали победителями в конкурсах президентских грантов. Материальную поддержку получил и центр социальной адаптации для особенных детей. Занятия будут бесплатными для всех.

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Вместе играют, танцуют и учатся. На равных здесь занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья и без них. Инклюзивный детский сад помогает каждому ребенку найти свои сильные стороны и раскрыть таланты. С детьми работают дефектолог, логопед, психолог. Но сразу влиться особенному ребенку в коллектив порой бывает трудно. Поэтому на базе инклюзивного детского сада в сентябре открыли центр социальной адаптации. Посещать его могут бесплатно все желающие. "Не имеют навыков общения друг с другом, не приучены к режиму, к организации какой-то деятельности, поэтому адаптация, как правило, проходит в какой-то игровой деятельности, мы с ними играем, через игру мы их постепенно приучаем к развивающей, образовательной деятельности", - говорит Светлана Васильева, директор центра социальной адаптации.

Этот проект выиграл президентский грант - больше одного миллиона рублей. Деньги направят на новое оборудование и зарплату педагогам. В этом году почти 80 некоммерческих организаций Иркутской области стали победителями двух всероссийских конкурсов. Результат серьезный. Причем, все 12 направлений в конкурсах получили господдрежку. В том числе, по пропаганде здорового образа жизни, по поддержке семьи и социальному обслуживанию. На проекты выделили около 130 миллионов рублей. "Реализация ваших проектов позволит во многих территориях провести работу по оказанию адресной помощи населению и решить те проблемы, которые важны именно для вашей территории. Вы создаете рабочие места, вы инициативные и трудолюбивые люди, которые заслужили глубокое уважение и признание", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В полтора раза увеличат поддержку некоммерческих организаций из бюджета области в следующем году. Субсидии составят 30 миллионов рублей. А это значит, что воплотят еще больше добрых проектов.