Хозяин ответит за собаку-убийцу 14:13, 05 декабря 2017 г.



В Вихоревке будут судить мужчину, чьи собаки загрызли ребенка. По данным следственного комитета, 8 сентября двухлетний мальчик гулял во дворе частного дома и в один момент пропал из виду. Его мать отправилась на поиски и обнаружила уже бездыханное тело со множеством укусов.

Местные жители сообщили, что соседские собаки всегда отличались агрессивным поведением, а за несколько дней до трагедии эти же животные покусали мать погибшего. Следователи установили: владелец нарушил правила содержания собак и не обеспечил безопасности для окружающих. Теперь дело передали суд.