Двоих пострадавших от взрыва в Усть-Куте доставили в Иркутск 14:09, 05 декабря 2017 г.



За жизни людей продолжают бороться медики. Вчера на место аварии из областного центра вылетел вертолет Ми-8 с двумя бригадами врачей на борту. Они осмотрели пациентов и приняли решение о их транспортировке в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3. Сейчас состояние пациентов оценивают как стабильно тяжелое. Еще один из пострадавших с ожогами средней степени находится под контролем докторов в районной больнице Усть-Кута.