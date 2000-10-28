120 машин и 200 человек работают на расчистке городских улиц 14:07, 05 декабря 2017 г.



Очередной серьезный снегопад парализовал Иркутск. Пробки местами достигали 10 баллов. По данным метеорологов, превышена декадная норма осадков. Причина такой щедрости - влияние теплого атлантического атмосферного фронта, который движется из европейской части страны на юго-восток.

По подсчетам коммунальщиков, с улиц Иркутска вывезут не менее тысячи тонн снега. Спецтехника "Иркутскавтодора" вышла на основные магистрали рано утром. На расчистке дорог задействовали 120 различных дорожных машин и 200 человек. Израсходовали почти две тонны песко-соляной смеси и щебня. Но метеорологи не спешат обрадовать коммунальщиков. По прогнозам снег будет идти еще как минимум сутки. А затем в регион придет холодная погода. Что же касается федеральных автострад, то по ним движение, несмотря на обилие осадков, не перекрыли. Но пришлось усилить группировку спецтехники. Также усилили круглосуточный контроль оперативных бригад. Актуальную информацию о состоянии дорог водители могут получить по телефонам диспетчерской службы: (3952) 29-21-39; 208-700; 8(914)899-35-35.