Причина трагедии в Усть-Куте – взрыв газового баллона 18:52, 04 декабря 2017 г.



Эксперты уже назвали предварительную причину трагедии в Усть-Куте. Взорвался газовый баллон. Его использовали для установки натяжных потолков. На сжиженном газе работает тепловая пушка, которая нагревает воздух до нужной для монтажа температуры. Взрыв может произойти в трех случаях: если неисправен баллон, если произошла утечка газа, либо сыграл роль человеческий фактор. То есть рабочие нарушили технику безопасности.

"Если неисправность в баллоне, то баллон обгорает. Его или рвет, или сплющивает. Если оборудование редуктора, или прибора, который используется, там запорная арматура, то утечка происходит, в основном, в шланг, в оборудование. То оборудование страдает", - прокомментировал Владимир Завайлов, начальник центральной аварийно-диспетчерской службы Иркутска.

Специалисты газовой аварийной службы рассказывают: проверять баллоны необходимо каждые пять лет. Но сейчас в ходу у населения области большое количество старых и изношенных емкостей. Кроме того, некоторые автогазозаправочные станции, которые заполняют баллоны, не имеют специального оборудования. Объем вещества в емкости не должен превышать 85%. В противном случае при нагреве газ расширяется, из-за сильного давления происходит взрыв.